Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

26.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 26.11.2020 01:01
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,9750 bazında ilerleyen dolar bugün 7,9950

26 Kasım 2020 Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,6950 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,9950 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

26 Kasım 2020 Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

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Dolar satış fiyatı :8,0000 TL

Dolar alış fiyatı : 7,9900 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,4950 lira seviyesinde kapattı.

25 Kasım 2020 Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,5000 TL

Euro alış fiyatı : 9,4900 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,1357 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,0851

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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