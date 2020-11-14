Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,6950 bazında ilerleyen dolar bugün 7,6950
14 Kasım 2020 Cumartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,6950 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,6950 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
14 Kasım 2020 Cumartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,7000 TL
Dolar alış fiyatı : 7,6900 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,0750 lira seviyesinde kapattı.
14 Kasım 2020 Cumartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,0800 TL
Euro alış fiyatı : 9,0700 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,1357 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,0851
şeklinde belirlendi.