Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,9410 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5475
04 Kasım 2020 Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,5475 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5475 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
04 Kasım 2020 Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,5500 TL
Dolar alış fiyatı : 8,5450 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,9875 lira seviyesinde kapattı.
04 Kasım 2020 Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,9900 TL
Euro alış fiyatı : 9,9850 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,2883 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,2509
şeklinde belirlendi.