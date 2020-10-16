Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

16.10.2020 03:57 | Son Güncelleme: 16.10.2020 04:01
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,9410 bazında ilerleyen dolar bugün 7,9500

16 Ekim 2020 Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,9410 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,9410 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

16 Ekim 2020 Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,9420 TL

Dolar alış fiyatı : 7,9400 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,2775 lira seviyesinde kapattı.

16 Ekim 2020 Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,2800 TL

Euro alış fiyatı : 9,2750 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,2883 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,2509

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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