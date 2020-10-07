Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
07.10.2020 02:57 | Son Güncelleme: 07.10.2020 03:02
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,7625 bazında ilerleyen dolar bugün 7,7625
07 Ekim 2020 Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,8550 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,7720 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
07 Ekim Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,7730 TL
Dolar alış fiyatı : 7,7710 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,1425 lira seviyesinde kapattı.
07 Ekim Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,1450 TL
Euro alış fiyatı : 9,1400 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,0953 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,0449
şeklinde belirlendi.
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