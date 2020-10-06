Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

06.10.2020 02:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 03:01
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,7625 bazında ilerleyen dolar bugün 7,7625

06 Ekim 2020 Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,8550 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,7625 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

06 Ekim Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,7650 TL

Dolar alış fiyatı : 7,7600 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,0925 lira seviyesinde kapattı.

06 Ekim Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,0950 TL

Euro alış fiyatı : 9,0900 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,9245 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,9925

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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