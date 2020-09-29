Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,6225 bazında ilerleyen dolar bugün 7,7360

29 Eylül döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 26 Eylül 2020 Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,5925 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,6225 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

29 Eylül Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,6250 TL

Dolar alış fiyatı : 7,6200 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,8525 lira seviyesinde kapattı.

29 Eylül Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,8550 TL

Euro alış fiyatı : 8,8500 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,7501 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7014 şeklinde belirlendi.

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