Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,5130 bazında ilerleyen dolar bugün 7,5110

14 Eylül döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 10 Eylül 2020 Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4010 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,4590 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

14 Eylül Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,5140 TL

Dolar alış fiyatı : 7,5120 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,8775 lira seviyesinde kapattı.

14 Eylül Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,8800 TL

Euro alış fiyatı : 8,8750 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,6763 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,6280 şeklinde belirlendi.

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