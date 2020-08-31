Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,3625 bazında ilerleyen dolar bugün 7,3675

28 Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 28 Ağustos 2020 Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,3625 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3625 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

28 Ağustos Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,3650 TL

Dolar alış fiyatı : 7,3600 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,7175 lira seviyesinde kapattı.

28 Ağustos günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,7200 TL

Euro alış fiyatı : 8,7150 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,5326 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7606 şeklinde belirlendi.

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