Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,3764 bazında ilerleyen dolar bugün 7,4340

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
26.08.2020 04:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 05:01

26 Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 26 Ağustos 2020 Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4180 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3764 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

26Ağustos Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,4290 TL

Dolar alış fiyatı : 7,4270 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,7425 lira seviyesinde kapattı.

26 Ağustos günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,7450 TL

Euro alış fiyatı : 8,7400 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,5326 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7296 şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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