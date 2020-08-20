Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,3739 bazında ilerleyen dolar bugün 7,4280 seviyelerinde seyrediyor. Peki, dolar ve euro 20Ağustos 2020 ne kadar oldu, güncel kurlar kaç TL? İşte, detaylar...

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
20.08.2020 04:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 05:01

20Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 20Ağustos 2020 Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4225 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3739 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

19 Ağustos Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı : 7,4290 TL

Dolar alış fiyatı : 7,4270 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,8175 lira seviyesinde kapattı.

20 Ağustos günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,8200 TL

Euro alış fiyatı : 8,8150 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,7229 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7898 şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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