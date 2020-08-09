Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haebrimizde. Geçtiğimiz gün 7,2534 bazında ilerleyen dolar bugün 7,4325 seviyelerinde seyrediyor. Peki, dolar ve euro 9 Ağustos 2020 ne kadar oldu, güncel kurlar kaç TL? İşte, detaylar...

9 Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 9 Ağustos 2020 Pazar döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 6,9757 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 6,9757 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

9 Ağustos Pazar yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı : 7,4350 TL

Dolar alış fiyatı : 7,4300 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,2174 lira seviyesinde kapattı.

9 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,7250 TL

Euro alış fiyatı : 8,7200 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,7251 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,6766 şeklinde belirlendi.

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