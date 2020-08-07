Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,0477 bazında ilerleyen dolar bugün 8,6124 seviyelerinde seyrediyor. Peki, dolar ve euro 7 Ağustos 2020 ne kadar oldu, güncel kurlar kaç TL? İşte, detaylar...

7 Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 7 Ağustos 2020 Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,3875 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,6111Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

7 Ağustos Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı : 8,6155 TL

Dolar alış fiyatı : 8,5667 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. EkonOmiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,3753 lira seviyesinde kapattı.

7 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,6155

Euro alış fiyatı : 7,2282 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,5612 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,5373 şeklinde belirlendi.

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