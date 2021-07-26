Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 26 Temmuz Pazartesi dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,5623 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5623. 14 bin dolar kaç TL?
26 Temmuz 2021, Pazartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL? Bugün dolar ne kadar? EURO, dolar alış fiyatı!
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,5623 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5623 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
26 Temmuz 2021, Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,5650 TL
Dolar alış fiyatı : 8,5600 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,0900 lira seviyesinde kapattı.
26 Temmuz 2021, Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,0950 TL
Euro alış fiyatı : 10,0850 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,8617 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,8025 şeklinde belirlendi.