Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 22 Temmuz Perşembe dolar, EURO!

Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,5825 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5825. 14 bin dolar kaç TL?