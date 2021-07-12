Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 12 Temmuz Pazartesi dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,6393 bazında ilerleyen dolar bugün 8,6393.
12 Temmuz2021, Pazartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,6393 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,4425 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
12 Temmuz2021, Pazartesiyani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,6401TL
Dolar alış fiyatı : 8,6386TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,6386lira seviyesinde kapattı.
12 Temmuz2021, Pazartesigünü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,2491TL
Euro alış fiyatı : 10,2445TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,9915 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,9317
şeklinde belirlendi.