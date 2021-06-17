Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 17 Haziran Perşembe dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,537 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5375.
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DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,5375 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5375 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
17 Haziran Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,5400TL
Dolar alış fiyatı : 8,5350 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,3350 lira seviyesinde kapattı.
17 Haziran Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,3400 TL
Euro alış fiyatı : 10,3300 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 12,0777 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 12,0175
şeklinde belirlendi.