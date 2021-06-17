Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 17 Haziran Perşembe dolar, EURO!

Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,537 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5375.