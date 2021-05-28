Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 28 Mayıs Cuma dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,4425 bazında ilerleyen dolar bugün 8,4425.
28 Mayıs 2021, Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,4425 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,4425 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
28 Mayıs 2021, Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,4450TL
Dolar alış fiyatı : 8,4400 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,2900 lira seviyesinde kapattı.
28 Mayıs 2021, Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,2950 TL
Euro alış fiyatı : 10,2850 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 12,0852 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 12,0250
şeklinde belirlendi.