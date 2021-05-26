Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 26 Mayıs Çarşamba dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,4250 bazında ilerleyen dolar bugün 8,4250.
26 Mayıs 2021, Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,4250 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,4250 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
26 Mayıs 2021, Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,4300 TL
Dolar alış fiyatı : 8,4200 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,3000 lira seviyesinde kapattı.
26 Mayıs 2021, Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,3050 TL
Euro alış fiyatı : 10,2950 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,9932 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,9334
şeklinde belirlendi.