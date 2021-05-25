Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 25 Mayıs Salı dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,3775 bazında ilerleyen dolar bugün 8,3775.
25 Mayıs 2021, Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,3775 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,3775 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
25 Mayıs 2021, Salıyani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,3800 TL
Dolar alış fiyatı : 8,3750TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,2150 lira seviyesinde kapattı.
25 Mayıs 2021, Salıgünü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,2200 TL
Euro alış fiyatı : 10,2100 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,9425 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,8829
şeklinde belirlendi.