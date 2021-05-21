Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 21 Mayıs Cuma dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,3625 bazında ilerleyen dolar bugün 8,3625 ilerlemekte. bugün dolar ne kadar?

21 Mayıs Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,3625 bazında ilerleyen dolar bugün 8,3625 ilerlemekte. bugün dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,3625 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,3625 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

21 Mayıs Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,3650TL

Dolar alış fiyatı : 8,3600 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,1850 lira seviyesinde kapattı.

21 Mayıs Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 10,1900 TL

Euro alış fiyatı : 10,1800 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,9225 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,8631

şeklinde belirlendi.

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