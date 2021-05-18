Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 18 Mayıs Salı dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,3000 bazında ilerleyen dolar bugün 8,3000 ilerlemekte. bugün dolar ne kadar?

18 Mayıs 2021, Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,3000 bazında ilerleyen dolar bugün 8,3000 ilerlemekte. bugün dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,3000 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,3000 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

18 Mayıs 2021, Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,3050TL

Dolar alış fiyatı : 8,2950 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,0600 lira seviyesinde kapattı.

18 Mayıs 2021, Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 10,0650 TL

Euro alış fiyatı : 10,0550 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,8387 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,7796

şeklinde belirlendi.

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