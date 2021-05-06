Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 6 Mayıs dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,2225 bazında ilerleyen dolar bugün 8,2225