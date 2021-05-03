Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 3 Mayıs dolar, EURO!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 3 Mayıs dolar, EURO!

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 3 Mayıs dolar, EURO!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,2225 bazında ilerleyen dolar bugün 88,2225

3 Mayıs 2021, Pazartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,2225 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,2225 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

3 Mayıs Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,2250 TL

Dolar alış fiyatı : 8,2200 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,9600 lira seviyesinde kapattı.

3 Mayıs Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,9650 TL

Euro alış fiyatı : 9,9550 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,5106 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,4532

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

Altının gram fiyatı 474 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 474 lira seviyesinden işlem görüyor
Intel İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
Intel İsrail'de 600 milyon dolarlık ArGe merkezi kuracak
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Hakan Altun Hande Erçel
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 3 Mayıs dolar, EURO! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:47:55. #1.16#

title