Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 29 Nisan dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 29 Nisan dolar, EURO!

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 29 Nisan dolar, EURO!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,1350 bazında ilerleyen dolar bugün 88,1350

29 Nisan 2021, Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,1350 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,1350 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

29 Nisan Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,1400 TL

Dolar alış fiyatı : 8,1300 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,8100 lira seviyesinde kapattı.

29 Nisan Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,8150 TL

Euro alış fiyatı : 9,8050 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,4610 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,4039

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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