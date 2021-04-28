Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 28 Nisan dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 28 Nisan dolar, EURO!

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 28 Nisan dolar, EURO!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,1750 bazında ilerleyen dolar bugün 8,1750

28 Nisan 2021, Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,1750 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,1750 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

28 Nisan Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,1800TL

Dolar alış fiyatı : 8,1700TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,8650 lira seviyesinde kapattı.

28 Nisan Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,8700 TL

Euro alış fiyatı : 9,8600 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,4604 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,4032

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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