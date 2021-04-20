Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 20 Nisan dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 20 Nisan dolar, EURO!

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 20 Nisan dolar, EURO!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,0625 bazında ilerleyen dolar bugün 8,0625

20 Nisan 2021,Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,0625 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,0625 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

20 Nisan 2021,Salıyani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,0650 TL

Dolar alış fiyatı : 8,0600 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,6850 lira seviyesinde kapattı.

20 Nisan 2021,Salıgünü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,6900 TL

Euro alış fiyatı : 9,6800 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,3454 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,2888

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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