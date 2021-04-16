Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Nisan dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,0650 bazında ilerleyen dolar bugün 8,0650
16 Nisan 2021, Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,0650 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,0650 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
16 Nisan Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,0700TL
Dolar alış fiyatı : 8,0600TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,6350 lira seviyesinde kapattı.
16 Nisan Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,6400 TL
Euro alış fiyatı : 9,6300 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,2701 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,2138
şeklinde belirlendi.