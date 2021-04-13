Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 13 Nisan dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,1275 bazında ilerleyen dolar bugün 8,1275
13 Nisan 2021, Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,1275 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,1275 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
13 Nisan 2021, Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,1300TL
Dolar alış fiyatı : 8,1250TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,6750 lira seviyesinde kapattı.
13 Nisan 2021, Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,6800TL
Euro alış fiyatı : 9,6700 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,2345 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,1785
şeklinde belirlendi.