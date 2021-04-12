Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,1525 bazında ilerleyen dolar bugün 8,1525
12 Nisan 2021, Pazartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,1525 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,1525 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
12 Nisan Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,1550TL
Dolar alış fiyatı : 8,1500 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,6800 lira seviyesinde kapattı.
12 Nisan Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,6850 TL
Euro alış fiyatı : 9,6750 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,2372 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,1812
şeklinde belirlendi.