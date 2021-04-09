Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 8 Nisan dolar, EURO!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,1425 bazında ilerleyen dolar bugün 8,1425
9 Nisan 2021, Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,1425 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,1425 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
9 Nisan Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,1450 TL
Dolar alış fiyatı : 8,1400 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,6750 lira seviyesinde kapattı.
9 Nisan Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,6800 TL
Euro alış fiyatı : 9,6700 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,2221 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,1661
şeklinde belirlendi.