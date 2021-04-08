Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,1650 bazında ilerleyen dolar bugün 8,1650
8 Nisan 2021, Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,1650 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,1650 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
8 Nisan Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,1700TL
Dolar alış fiyatı : 8,1600 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,7100 lira seviyesinde kapattı.
8 Nisan Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,7150 TL
Euro alış fiyatı : 9,7050 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,2701 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,2138
şeklinde belirlendi.