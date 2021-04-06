Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 6 Nisan dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,0925 bazında ilerleyen dolar bugün 8,0925
6 Nisan 2021, Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,0925 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,0925 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
6 Nisan 2021, Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,0950TL
Dolar alış fiyatı : 8,0900 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,5550lira seviyesinde kapattı.
6 Nisan 2021, Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,5600TL
Euro alış fiyatı : 9,5500TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,3142 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,2578
şeklinde belirlendi.