Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,0850 bazında ilerleyen dolar bugün 8,0850
5 Nisan 2021,Pazartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,0850 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,0850 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
5 Nisan Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,0900TL
Dolar alış fiyatı : 8,0800 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,5250 lira seviyesinde kapattı.
5 Nisan Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,5300 TL
Euro alış fiyatı : 9,5200 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,3395 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,2829
şeklinde belirlendi.