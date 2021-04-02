Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 2 Nisan dolar, EURO!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,1100 bazında ilerleyen dolar bugün 8,1100
2 Nisan 2021,Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,0925 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,0925 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
2 Nisan Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,1150 TL
Dolar alış fiyatı : 8,1050TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,5400 lira seviyesinde kapattı.
2 Nisan Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,5450 TL
Euro alış fiyatı : 9,5350 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,2772lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,2210
şeklinde belirlendi.