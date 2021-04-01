Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 1 Nisan dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 1 Nisan dolar, EURO!

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 1 Nisan dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,2250 bazında ilerleyen dolar bugün 8,2250

1 Nisan 2021,Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,2250 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,2250Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

1 Nisan Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,2300 TL

Dolar alış fiyatı : 8,2200 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,6650 lira seviyesinde kapattı.

1 Nisan Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,6700 TL

Euro alış fiyatı : 9,6600 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,3956 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,3388

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

Dilek Ulusan
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