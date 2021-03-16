Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Mart Salı dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,5450 bazında ilerleyen dolar bugün 77,5450