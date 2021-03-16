Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Mart Salı dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,5450 bazında ilerleyen dolar bugün 77,5450
16 Mart 2021, Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,5450 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,5450 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
16 Mart Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,5500TL
Dolar alış fiyatı : 7,5400 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,9950 lira seviyesinde kapattı.
16 Mart Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,0000 TL
Euro alış fiyatı : 8,9900 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,5013 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,4489
şeklinde belirlendi.