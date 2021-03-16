Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Mart Salı dolar, EURO!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Mart Salı dolar, EURO!

16.03.2021 00:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:57
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Mart Salı dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,5450 bazında ilerleyen dolar bugün 77,5450

16 Mart 2021, Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,5450 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,5450 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

16 Mart Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,5500TL

Dolar alış fiyatı : 7,5400 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,9950 lira seviyesinde kapattı.

16 Mart Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,0000 TL

Euro alış fiyatı : 8,9900 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,5013 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,4489

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Birol Güven Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Mart Salı dolar, EURO! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 01:00:01. #1.15#
title