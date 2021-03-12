Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 12 Mart dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 12 Mart dolar, EURO!

12.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:42
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 12 Mart dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,4750 bazında ilerleyen dolar bugün 7,4750

12 Mart 2021,Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4750 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,4750 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

12 Mart Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,4700 TL

Dolar alış fiyatı : 8,5700 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,5750 lira seviyesinde kapattı.

12 Mart Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,9350 TL

Euro alış fiyatı : 1325,161 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,7852 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7364

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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