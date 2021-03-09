Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 9 Mart dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,6650 bazında ilerleyen dolar bugün 7,6650

9 Mart 2021, Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,6650 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,0925 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

9 Mart Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,6700 TL

Dolar alış fiyatı : 7,6600 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,0900 lira seviyesinde kapattı.

9 Mart Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,0950 TL

Euro alış fiyatı : 9,0850 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,6176 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,5646

şeklinde belirlendi.

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