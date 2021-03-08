Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 8 Mart dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,6650 bazında ilerleyen dolar bugün 7,6650
8 Mart 2021,Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,6650 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,0925 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
8 Mart Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,6700 TL
Dolar alış fiyatı : 7,6600 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,0900 lira seviyesinde kapattı.
8 Mart Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,0950 TL
Euro alış fiyatı : 9,0850 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,6176 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,5646
şeklinde belirlendi.