Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 26 Şubat dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 26 Şubat dolar, EURO!

26.02.2021 08:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:49
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 26 Şubat dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,2275 bazında ilerleyen dolar bugün 7,2275

26 Şubat 2021,Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,2275 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,2275 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

26 Şubat Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,2300 TL

Dolar alış fiyatı : 7,2250 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,8275 lira seviyesinde kapattı.

26 Şubat Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,8300TL

Euro alış fiyatı : 8,8250 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,7852 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7364

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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