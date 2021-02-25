Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,2125 bazında ilerleyen dolar bugün 7,2125
25 Şubat 2021,Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,2125 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,2125 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
25 Şubat Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,2150 TL
Dolar alış fiyatı : 7,2100 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,7450 lira seviyesinde kapattı.
25 Şubat Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 8,7500 TL
Euro alış fiyatı : 8,7400 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,2038 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,1529
şeklinde belirlendi.