Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 6,9575 bazında ilerleyen dolar bugün 6,9575
22 Şubat 2021, Pazartesidöviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
22 ŞUBAT PAZARTESİ DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,0925 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 6,9575 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
22 Şubat Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :6,9600 TL
Dolar alış fiyatı : 6,9550 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,5750 lira seviyesinde kapattı.
22 Şubat Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 8,5800 TL
Euro alış fiyatı : 8,5700 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 9,7852 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7364
şeklinde belirlendi.