Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Şubat dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 6,9625 bazında ilerleyen dolar bugün 6,9625