Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Şubat dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 6,9625 bazında ilerleyen dolar bugün 6,9625
16 Şubat 2021,Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 6,9625 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 6,9625 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
16 Şubat Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :6,9650 TL
Dolar alış fiyatı : 6,9600 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,5750 lira seviyesinde kapattı.
16 Şubat Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 8,4450 TL
Euro alış fiyatı : 8,4350 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 9,7852 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7364
şeklinde belirlendi.