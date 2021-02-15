Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,1625 bazında ilerleyen dolar bugün 7,0925

15 Şubat 2021,Pazartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

15 ŞUBAT PAZARTESİ DOLAR FİYATLARI

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,0925 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,0925 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

15 Şubat Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,0950 TL

Dolar alış fiyatı : 7,0900 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,5750 lira seviyesinde kapattı.

15 Şubat Pazartesigünü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,5800 TL

Euro alış fiyatı : 8,5700 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,7852 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7364

şeklinde belirlendi.

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