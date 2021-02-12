Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 10 Şubat dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,1625 bazında ilerleyen dolar bugün 7,0250
12 Şubat 2021,Cumadöviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,0250 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,0250 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
12 Şubat Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,0300 TL
Dolar alış fiyatı : 7,0200 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,5200 lira seviyesinde kapattı.
12 Şubat Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 8,5250 TL
Euro alış fiyatı : 8,5150 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 9,7337 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,6852
şeklinde belirlendi.