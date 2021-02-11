Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 11 Şubat dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,1625 bazında ilerleyen dolar bugün 7,0425
11 Şubat 2021, Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Detaylar haberimizde yer almaktadır.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,0925 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,0425 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
11 Şubat Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,0450 TL
Dolar alış fiyatı : 7,0400 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,5750 lira seviyesinde kapattı.
11 Şubat Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 8,5450 TL
Euro alış fiyatı : 8,5350 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 9,8101 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7612
şeklinde belirlendi.