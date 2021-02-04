Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 4 Şubat dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 4 Şubat dolar, EURO!

04.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:29
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 4 Şubat dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,1625 bazında ilerleyen dolar bugün 7,1175

4 Şubat 2020 Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,1625 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,1475 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

4 Şubat Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,1500 TL

Dolar alış fiyatı : 7,1450 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,5650 lira seviyesinde kapattı.

4 Şubat 2020 Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,5700 TL

Euro alış fiyatı : 8,5600 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,7294 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,6809

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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