Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 4 Şubat dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,1625 bazında ilerleyen dolar bugün 7,1175