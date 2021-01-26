Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,3825 bazında ilerleyen dolar bugün 7,3600
26 Ocak 2020 Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4325 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3825 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
26 Ocak Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,3850 TL
Dolar alış fiyatı : 7,3800 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,9650 lira seviyesinde kapattı.
26 Ocak 2020 Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 8,9700 TL
Euro alış fiyatı : 8,9600 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,0314 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,1561
şeklinde belirlendi.