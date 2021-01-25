Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 25 Ocak Dolar ve euro!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,3975 bazında ilerleyen dolar bugün 7,3600
25 Ocak 2020 Pazartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4325 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3975 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
25 Ocak Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,4000 TL
Dolar alış fiyatı : 7,3950 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,0200 lira seviyesinde kapattı.
25 Ocak 2020 Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 8,9900 TL
Euro alış fiyatı : 8,9800 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,1391 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,0886
şeklinde belirlendi.