Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 25 Ocak Dolar ve euro!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,3975 bazında ilerleyen dolar bugün 7,3600